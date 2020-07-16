غوتيريش يدعو لحل خلافات سد النهضة والتوصل إلى اتفاق لتبادل المنفعة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتها في ملف سد النهضة، والتوصل إلى اتفاق متبادل للمنفعة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن غوتيريش يتابع التطورات الجارية حول السد".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم لقادة مصر وإثيوبيا والسودان، أن يستمروا في اغتنام الفرص المتبقية لحل خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق متبادل المنفعة لجميع شعوبهم الذين يعتمدون على مياه النيل".

وردا على سؤال، بشأن أهمية عدم بدء إثيوبيا في ملء السد، قال المتحدث باسم غوتيريش: "أعتقد أننا نعلم أن هناك أمطارا غزيرة، وأعتقد أيضا أن هناك نقاشا يدور حول ما يجري بالضبط".

المصدر: راكوبة نيوز