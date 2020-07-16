حركة النهضة التونسية تهاجم الفخفاخ لإعفائه وزراءها

استهجنت حركة النهضة في تونس، إعفاء رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخاخ لوزرائها من مهامهم، واعتبرت ذلك "عبثا بالمؤسسات وردة فعل متشنجة"، يمكن أن تلحق الضرر بمصالح العباد والبلاد.

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وقالت الحركة في بيان صحفي بثته إذاعة "موزاييك" التونسية اليوم، إن هذه المرحلة تقتضي إدارة حوار ومشاورات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل تشكيل حكومي يجسد الوحدة الوطنية وقادر على مجابهة التحديات الصعبة التي تواجه البلاد.

كما عبرت عن شكرها لوزرائها على أدائهم المتميز طيلة فترة توليهم مهامهم، وخاصة في مجابهة جائحة فيروس كورونا.

ونبهت الحركة إلى ضرورة عدم إقدام حكومة تصريف الأعمال على إغراق الإدارة بالتعيينات والتسميات، أو إقالات بنية تصفية الحسابات، داعية رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تحمل مسؤوليته كاملة لضمان استقرار المرفق العام وتحييده عن التوظيف السياسي.

النهضة: ما قام به رئيس الحكومة عبث بالمؤسسات و ردة فعل متشنجة Опубликовано Radar.tn 1 Четверг, 16 июля 2020 г.

وشكرت الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين بادروا بالإمضاء على لائحة سحب الثقة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على غيرها من الاعتبارات.

وقرر رئيس الحكومة التونسية الأربعاء، إعفاء ستة وزراء من حزب حركة النهضة من الحكومة، بعد ساعات من تقديم استقالته لرئيس الجمهورية.

وأوكل الفخفاخ مهام إدارة وزارات الرياضة والنقل والصحة والتجهيز والشؤون المحلية والتعليم العالي، لعدد من الوزراء الباقين بالنيابة.

وكان حزب حركة النهضة تقدم بمعية أحزاب أخرى من المعارضة أمس، بلائحة لوم ضد حكومة الفخفاخ في البرلمان تمهيدا لسحب الثقة منها، بدعوى وجود شبهة "تضارب مصالح" ضد الفخفاخ لامتلاكه أسهما في شركات متعاملة مع الدولة.

وتأتي استقالة الفخفاخ التي تعني استقالة كامل فريقه الحكومي، بعد نحو خمسة أشهر فقط من توليها مهامها وفي ذروة الأزمة الاقتصادية، وسط توقعات ببلوغ نسبة انكماش تتجاوز 6 % هذا العام وزيادة نسبة البطالة من 15 إلى 21 %.

المصدر: "موزاييك أف أم"