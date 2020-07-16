"طيران الإمارات" تعتبر التباعد الاجتماعي داخل الطائرة غير واقعي

اعتبرت مجموعة "طيران الإمارات" أن إبقاء مقاعد شاغرة داخل الطائرة بهدف تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أمر غير واقعي.

وعلقت أكبر شركة طيران في المنطقة رحلاتها في أواخر مارس، واستأنفت بعد ذلك بأسبوعين نشاطا مخفضا وتخطط لتسيير رحلات إلى 62 مدينة بحلول منتصف أغسطس، مقابل 157 قبل الأزمة الصحية.

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وقال بطرس بطرس نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في "طيران الإمارات" خلال مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في دبي اليوم الخميس، "كل هذا الكلام عن التباعد الاجتماعي داخل الطائرة جميل في فترة "كوفيد-19" لكننا نريد العودة إلى الوضع الطبيعي".

وأضاف بطرس بطرس "اقتصاد الطائرة يقوم على ملء مقاعدها ولذا فإن الإبقاء على مساحة شاغرة لن يكون خيارا إلا في حال قرر المسافر دفع ثمن ذلك"، متابعا بالقول: "ما نتمناه شيء، والحقيقة شيء آخر".

وفتحت دبي بعد إغلاق لمدة 4 أشهر، أبوابها للسياح قبل عشرة أيام، طارحة نفسها كوجهة آمنة متسلحة بالموارد اللازمة لمواجهة الوباء.

وتنقل "طيران الإمارات" عشرات ملايين المسافرين سنويا من وإلى دبي التي تشكل السياحة فيها شريان حياة منذ أكثر من عقدين، وقد استقبلت أكثر من 16.7 مليون زائر العام الماضي.

المصدر: أ ف ب