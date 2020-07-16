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رئيس الوزراء الفلسطيني: فوضنا الأمم المتحدة لإدخال منحتين وألمانيا سترسل 50 جهاز تنفس

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رئيس الوزراء الفلسطيني: فوضنا الأمم المتحدة لإدخال منحتين وألمانيا سترسل 50 جهاز تنفس
AFP
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه
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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، إنه وفي ظل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل تم التواصل مع الأمم المتحدة وتفويضها لإدخال المنحتين الصينية والسعودية.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن المنحتين تشملان معدات طبية، مشيرا إلى أن ألمانيا سترسل 50 جهاز تنفس في القريب العاجل معظمها سيتم توجيهها إلى محافظة الخليل.

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وصرح اشتية بأن الوضع الصحي في كافة المحافظات صعب بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك تقديرات أن يزداد الوضع سوءا خلال الشتاء، مؤكدا تأجيل افتتاح العام الدراسي للمدارس للسادس من سبتمبر القادم.

وجاءت تصريحات اشتية خلال لقائه وفدا من ممثلي أقاليم "حركة فتح" وفعاليات محافظة الخليل، بحضور وزيري العدل محمد شلالدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر.

هذا، واطلع رئيس الوزراء على الوضع في محافظة الخليل، خاصة الوضع الصحي مع زيادة وتيرة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى أهم المعيقات واحتياجات المحافظة في هذا الشأن.

وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجهونه في هذه الأزمة هو عدم التزام المواطنين بشكل كبير بشروط السلامة العامة، داعيا إلى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره.

المصدر: RT

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