فرنسا: سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، إن سيادة العراق أمر لا يمكن التفريط به.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين على هامش زيارته إلى بغداد، إلى أن "الزيارة تهدف لدعم الحكومة في مواجهة التحديات، ودعم القوات الأمنية في حربها ضد داعش".

وأكد وزير الخارجية الفرنسي "تطلع بلاده إلى استعادة العراق دوره الريادي في خلق التوازن للشرق الأوسط".

من جهته قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "زيارة لودريان ليست الأولى، منذ كان وزيرا للدفاع وحتى الآن، وأن الزيارة أتت لدعم العراق وتعزيز العلاقات الثنائية للبلدين".

وأضاف، أن "زيارة نظيره الفرنسي إلى بغداد تأتي في ظل تحديات أمنية واقتصادية يواجهها العراق".

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن "اللقاء مع نظيره الفرنسي شهد التطرق إلى دور الشركات الفرنسية والعلاقات العسكرية والأمنية، وبحث الوضع الإقليمي والتوتر الذي تشهده المنطقة، فضلا عن التطرق إلى ملف سجناء داعش والحرب ضد الإرهاب".

المصدر: RT