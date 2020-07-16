"هسبريس": مغاربة عالقون يواجهون السجن في تركيا

لجأ عشرات المغاربة العالقين في تركيا إلى نصب الخيام وافتراش الأرض بالقرب من مقر القنصلية العامة للمملكة باسطنبول، في خطوة تصعيدية جديدة للمطالبة بالترحيل للوطن في أقرب وقت ممكن.

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن عشرات المغاربة في تركيا توجهوا إلى مقر القنصلية العامة للمملكة باسطنبول لخوض اعتصام مرفوق بمبيت دخل يومه العاشر، مطالبين مصالح القنصلية العامة بترحيلهم إلى المغرب في أقرب وقت ممكن.

وأفاد الموقع بأن المغاربة العالقين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع قوات الأمن التي حاولت في البداية تلطيف الأجواء ومطالبة المحتجين بمغادرة المكان، إلا أن العالقين رفضوا أمر الشرطة وأصروا على البقاء في أماكنهم إلى حين تحقيق مطالبهم.

وتابع قائلا نقلا عن أحد العالقين: "بعد أخذ ورد، تدخلت الشرطة التركية بقوة لتفريق الجموع، مؤكدة في حديثها مع أحد العالقين أنها "ستعمل على نقل العالقين المغاربة إلى الفنادق التي خصصتها لهم مصالح القنصلية، لكنهم فوجئوا بنقلهم إلى أحد السجون المسمى "أبانجي"، حيث تم احتجازهم وتجريدهم من وثائقهم".

وأوضح المواطن المغربي أنه لا يعرف حتى اللحظة مصير أكثر من 150 من المغاربة الموجودين في سجن بضواحي اسطنبول، وهو سجن مخصص للاجئين الراغبين في مغادرة التراب التركي.

إلى ذلك، أشار موقع "هسبريس" إلى أن المصالح الدبلوماسية المغربية في تركيا على تسجيل المهاحرين غير الشرعيين الذين كانوا ينوون الهجرة إلى اليونان عبر الحدود التركية الأوروبية ضمن المستفيدين من الإيواء، على الرغم من عدم توفرهم على الوثائق التي تثبت هويتهم".

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي