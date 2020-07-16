مصنع تابع للجيش المصري يصنع أول كمامات N95

قال رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة المصرية للتصنيع التابعة للجيش اللواء أحمد منظور، إن المصنع بدأ في إنتاج الكمامة الثلاث طبقات N95 بطاقة 300 ألف كمامة في اليوم.

وأضاف خلال تقرير خاص أذاعته "فضائية إكسترا نيوز" أن المصنع بدأ في إنتاج الكمامات N95 والذي يعد أول خط إنتاج يتم تصنيعه في مصر، موضحا أن تصنيع الكمامات يتم بشكل أتوماتيكي دون أي تلامس بشري.

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع قادر، إلى أنه يتم تصنيع 300 ألف كمامة يومية بأسعار منخفضة وبجودة عالية بداية من دخول المصنع حتى تغليف الكمامات، موضحا أن استخدام الكمامة 3 طبقات يتراوح ما بين 4 : 6 ساعات في اليوم.

المصدر: أخبار اليوم