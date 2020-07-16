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خارجية "الوفاق" الليبية تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث التدخلات الخارجية

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خارجية
alwasat
محمد القبلاوي الناطق باسم خارجية الوفاق الليبية
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كشف الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، محمد القبلاوي، أن بلاده طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر، لبحث التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.

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وقال إن الوزارة قدمت من خلال البعثة الدائمة لليبيا في نيويورك طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس الأمن، لعقد جلسة استماع هذا الشهر للجنة العقوبات وفريق الخبراء الخاص بليبيا.

وأشار إلى السعي لجعل الجلسة بحضور "الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، التي أسهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر أبريل العام الماضي"، حسب بيان الوزارة على صفحة الوزارة في موقع "فيسبوك".

وأوضح أن هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الوزارة "لكشف الدول التي أسهمت وما تزال تسهم في دعم محاولات عسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد".

المصدر:"الوسط"

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