السراج يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية المستجدات والنفط وقضايا أخرى

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج في طرابلس مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وملفات التعاون المشترك.

وأوضح بيان بالخصوص أن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى ملفات أهمها "ملف التعاون في مجال الأمن والذي يشمل بناء القدرات الأمنية، وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر والتهريب".

وبحثت خلال هذا الاجتماع أيضا "الخطوات التمهيدية لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام من المناطق التي كانت تحت سيطرة المليشيات المعتدية".

وتطرف الجانبان في هذا الاجتماع الى موضوع "إغلاق المواقع النفطية، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط الذي يمثل ثروة لليبيين ومصدر دخلهم".

المصدر: حكومة الوفاق الوطني



