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العراق يسجل 2281 إصابة و90 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار العالم العربي

العراق يسجل 2281 إصابة و90 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
Reuters ESSAM AL-SUDANI
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 2281 إصابة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا خال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة "تم فحص 16110 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 744847 نموذجا".

وأضاف "كما سجلت وزارة الصحة والبيئة 1695 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 54316 حالة، بينما الإصابات بلغت 86148 إصابة والوفيات 3522 وفاة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء، تسجيل 2110 إصابات و87 وفاة بفيروس كورونا.


المصدر: RT

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