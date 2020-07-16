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السيسي يصدر قرارا بترقية أكثر من 200 دبلوماسي

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا بترقية أكثر من 200 دبلوماسي
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بترقية 211 عضوا من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.

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وتضمن القرار الترقية إلى سفير من الفئة الممتازة، كما تضمن ترقية إلى وظيفة سفير، وشمل القرار ترقية إلى وظيفة وزير مفوض.

كما تضمن القرار ترقية ثمانية وثلاثين إلى وظيفة مستشار، وترقية اثنين وأربعين إلى وظيفة سكرتير أول، وترقية ثلاثة وأربعين إلى وظيفة سكرتير ثان، وستة وعشرين إلى وظيفة سكرتير ثالث.

المصدر: أخبار اليوم

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