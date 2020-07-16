صور تكشف عن حصول الجيش المصري على 7 أسلحة متطورة خلال 7 سنوات فقط.. فماذا لو لم يحصل عليها؟

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور للأسلحة التي تمكن الجيش المصري من الحصول عليها على مدار الـ7 سنوات الماضية، حيث تساءل البعض ماذا سيحدث إذا لم يتمكن من الحصول عليها.

إقرأ المزيد

ووجهت تساؤلات عن سبب امتلاك مصر كل هذه الأسلحة ومع من ستحارب.

ومع حدة التوتر على الحدود المصرية – الليبية، نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور الخاصة بالأسلحة تحت عنوان "عرفتوا جاب كل السلاح دا ليه؟!"، في إشارة إلى توقع القوات المسلحة المصرية اشتعال الصراع قرب حدودها في يوم من الأيام.

وظهرت في الصور مجموعة كبيرة من الأسلحة، من ضمنها مقاتلات "ميغ-29" ومقاتلات "رافال"، ومروحيات "كا-52" ومنظومة الدفاع الجوي "إس-300"، والفرقاطات الشبحية من طراز "غوويند" وحاملة المروحيات "ميسترال"، ومروحيات "مي-24"، وغواصات "تايب"، بالإضافة إلى الرادارات والأنظمة الجديدة التي تم الحصول عليها من روسيا وألمانيا وفرنسا والصين وغيرها من الدول.

وتشتعل الأزمة بشكل كبير قرب الحدود المصرية مع ليبيا، بعدما أعلنت القاهرة عن استعدادها للتدخل العسكري هناك لحماية أمنها القومي، حيث حدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "منطقتي سرت – الجفرة كخط أحمر إذا تم الوصول إليها من قبل المليشيات المسلحة، سيكون لمصر الشرعية الدولية للتدخل العسكري"

المصدر: RT