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مصر.. شاهد ماذا فعل "الرجل الأخضر" قبل مقتله على يد قوات الأمن

أخبار العالم العربي

مصر.. شاهد ماذا فعل
Reuters
الأمن المصري
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا للرجل الذي قتل على يد قوات الأمن، أمس الأربعاء، بعدما حاول تنفيذ عمليات طعن داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

مصر.. شاهد ماذا فعل
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مواجهة قوات الأمن مع الشاب
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مصر.. نشر الصور الأولى لـ"الرجل الأخضر" المقتول على يد قوات الأمن قبل تنفيذ عملية طعن

وظهر الرجل في الصور وهو يحمل سيفا في يده، بينما يحاول أحد رجال قوات الأمن مواجهته بعصا خشبية، ولكن بعدما فشلت المحاولة تم قتله في الحال.

وأكدت النيابة المصرية في التحقيقات أن الشاب المتهم في العقد الثالث من عمره، وأمرت بتشريح الجثمان والتحفظ على السلاح الأبيض، وقال مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي إن الشاب لم يتم الإمساك به داخل المدينة، ولكنه كان يحاول القفز من أعلى السور من الخارج. 

مصر.. شاهد ماذا فعل
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وظهر في الصور شخص يدهن جسده بلون أخضر فوجئ أفراد الأمن به يتسلل لداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وبيده سلاح أبيض كبير الحجم وعندما حاولوا إيقافه وضبطه هاجمهم وأصاب نحو 3 أفراد أمن بجروح.

مصر.. شاهد ماذا فعل
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وقامت قوات الشرطة بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه ما أدى لمصرعه، وانتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث أكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة.

المصدر: اليوم السابع

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