مصر.. شاهد ماذا فعل "الرجل الأخضر" قبل مقتله على يد قوات الأمن

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا للرجل الذي قتل على يد قوات الأمن، أمس الأربعاء، بعدما حاول تنفيذ عمليات طعن داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

facebook

إقرأ المزيد

وظهر الرجل في الصور وهو يحمل سيفا في يده، بينما يحاول أحد رجال قوات الأمن مواجهته بعصا خشبية، ولكن بعدما فشلت المحاولة تم قتله في الحال.

وأكدت النيابة المصرية في التحقيقات أن الشاب المتهم في العقد الثالث من عمره، وأمرت بتشريح الجثمان والتحفظ على السلاح الأبيض، وقال مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي إن الشاب لم يتم الإمساك به داخل المدينة، ولكنه كان يحاول القفز من أعلى السور من الخارج.

facebook

وظهر في الصور شخص يدهن جسده بلون أخضر فوجئ أفراد الأمن به يتسلل لداخل مدينة الإنتاج الإعلامي وبيده سلاح أبيض كبير الحجم وعندما حاولوا إيقافه وضبطه هاجمهم وأصاب نحو 3 أفراد أمن بجروح.

facebook

وقامت قوات الشرطة بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه ما أدى لمصرعه، وانتقلت قوات الشرطة من مباحث قسم ثالث أكتوبر لمسرح الواقعة وقيادات أمن الجيزة لفحص البلاغ وإجراء التحريات كاملة.

المصدر: اليوم السابع