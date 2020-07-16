الحكم بسجن مغنية عربية 18 شهرا حبسا نافذا مع غرامة كبيرة

أدانت محكمة جمال الدين بوهران في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مغنية الراي سهام الجابونية بـ 18 شهرا سجنا نافذة، و120 ألف دينار غرامة، بعدما التمس لها وكيل الجمهورية 3 سنوات سجنا نافذا.

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وذكرت صحيفة "النهار اونلاين" الجزائرية، أن الادعاء العام وجه لمغنية الراي سهام الجابونية تهمة إهانة موظفين أثناء تأدية مهامهم، وكذلك إهانة رموز الثورة والشهداء.

تفاصيل القضية تعود ليوم الاثنين الماضي، حيث التقطت الفنانة المذكورة صورا داخل مصلحة الاستعجالات بالمركز الاستشفائي، وأرفقتها بموجة من السباب والقذف ونشرت ذلك عبر حسابها على "فيسبوك".

وتحرك مدير المركز الاستشفائي الجامعي بلاطو بشكوى ضدها أمام النيابة العامة في وهران، وعلى إثرها تم فتح تحقيق في القضية.

وأظهر التحقيق الأولي، أن سهام الجابونية رددت عبارات ماسة برموز ثورة التحرير منها عبارات "جابونا الريسان"، وتعني جماجم الثوار المسترجعة مؤخرا، ليتم توقيفها يوم الثلاثاء وتقديم المدعوة خ.س، والمعروفة بـ الجابونية أمام قاضي الجنح الذي أمر بوضعها في الحبس المؤقت.

ومثلت أمس الأربعاء أمام محكمة وهران مغنية الملاهي سهام الجابونية بعد إهانتها رموز الثورة والشهداء حيث أدانتها المحكمة وحكمت عليها بالسجن والغرامة.

المصدر:"النهار أونلاين"