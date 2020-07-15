السيسي يبحث مع ماكرون الوضع في ليبيا

قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا يوم الأربعاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول تطورات الوضع في ليبيا.

وأفاد المتحدث بأن السيسي استعرض الجهود المصرية المركزة لتسوية الأزمة الليبية علي نحو يُفعّل إرادة الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحدة وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى صون الأمن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الفرنسي أشاد بالتحركات المصرية الدؤوبة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا في إطار "إعلان القاهرة" كامتداد لمسار برلين لتسوية الأزمة الليبية.

هذا، وقد تم التوافق بين الرئيسين على أهمية تقويض التدخلات الخارجية غير الشرعية في الأراضي الليبية والتي تستخدم الميلشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية لصالح أهدافها، وذلك على حساب الاستقرار في ليبيا والأمن الإقليمي بأسره.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك في الفترة المقبلة بين البلدين لدعم جهود تسوية الأزمة.

المصدر: RT