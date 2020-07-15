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مصدر لـ RT: انفجار مستودع ذخيرة في سوريا (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

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قال مراسل RT في سوريا، يوم الأربعاء، إن انفجارا وقع في مستودع ذخيرة تابع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

وأضاف أن الانفجار الذي وقع بالمستودع الذي يدعى "مجرجع" وراء محلج الحسكة، ناتج عن ارتفاع الحرارة.

وأفاد شهود عيان مدنيون في تصريح لـRT بأن سلسلة انفجارات حدثت في المستودع في أقصى شمال غرب مدينة الحسكة.

وأشارت مصادر أخرى لـRT إلى أن مقاتلة من طراز "F-16" قدمت من جهة الغرب، حلقت فوق الحسكة بشكل دائري قبل الانفجار بخمس دقائق، علما أنه لم يتم تأكيد هذه المعلوة من مصادر رسمية.

هذا ولا يعرف حصيلة المصابين أو الضحايا حتى الآن.

مصدر لـ RT: انفجار مستودع ذخيرة في سوريا (صور + فيديو)
RT
مصدر لـ RT: انفجار مستودع ذخيرة في سوريا (صور + فيديو)
RT
مصدر لـ RT: انفجار مستودع ذخيرة في سوريا (صور + فيديو)
RT
مصدر لـ RT: انفجار مستودع ذخيرة في سوريا (صور + فيديو)
RT

المصدر: RT

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