إثيوبيا تكشف سبب التجمع المائي الكبير خلف "سد النهضة" بعد اكتشافه بالأقمار الصناعية

قال وزير المياه والري الإثيوبي، سيلشي بقلي، اليوم الأربعاء، إن التجمعات المائية التي ظهرت خلف "سد النهضة" سببها هطول الأمطار الغزيرة.

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وأضاف أن سد النهضة وصل إلى مستوى 560 مترا مقارنة بمستوى 525 مترا العام الماضي، مضيفا: "وتجاوز التدفق إلى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزيرة التدفق الخارج منه مما خلق تجمعا طبيعيا للمياه".

وتابع: "ويستمر هذا حتى يتم تصريف التدفق الزائد قريبا"، نافيا أن تكون أديس أبابا قد بدأت بالفعل في ملء خزان السد.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن "سد النهضة" سيصل إلى ارتفاع 640 مترا في السنوات التالية، لافتا إلى أن الأمطار الغزيرة المتوقعة هذا العام ستتسبب في حدوث فيضانات هائلة في المنطقة.

وكان وزير الري الإثيوبي قد نفى تصريحاته التي أعلن فيها أن إثيوبيا قد بدأت عملية ملء خزان "سد النهضة" الإثيوبي، حيث قامت مصر بإرسال رسالة لإثيوبيا تطلب فيها إيضاح عاجل حول هذا الأمر.

المصدر: وكالات