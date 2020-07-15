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اليمن.. تسجيل 4 وفيات و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتين

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اليمن.. تسجيل 4 وفيات و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتين
Reuters
اليمن.. تسجيل 4 وفيات و10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتين
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أعلنت لجنة مكافحة وباء كورونا في اليمن، يوم الأربعاء، عن وفاة 4 حالات وتسجيل 10 إصابات جديدة، ما يرفع إجمالي الإصابات في مناطق سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى 1526 حالة.

وقالت اللجنة في بيانها اليومي على حسابها في "تويتر"، إنها سجلت وفاة 3 حالات في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وحالة واحدة في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، ما رفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 433 حالة.

وأضافت: "خلال الساعات الأخيرة، تم تسجيل 7 إصابات جديدة في محافظة حضرموت، و3 أخرى في محافظة تعز".

وأشارت إلى شفاء 9 حالات من الوباء، توزعت كالتالي: 4 في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، و4 أخرى في محافظة تعز، وحالة واحدة في محافظة حضرموت.

وأكدت اللجنة ارتفاع عدد الحالات التي شفيت من الوباء منذ ظهوره، إلى 694 حالة.

ويضاف إلى ذلك، حصيلة الإصابات المعلنة بكورونا من جماعة أنصار الله الحوثية، في مناطق سيطرتها، والبالغة 4 حالات بينها حالة وفاة وحالتا شفاء.

ووفق الحالات الجديدة يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في اليمن عموما، 1530 حالة بينها 434 وفاة و696 حالة شفاء.

المصدر: RT + وكالات

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