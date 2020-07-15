صحيفة: مساعدات إنسانية ومالية من قطر والكويت إلى لبنان

أفادت صحيفة "الأخبار" بأن لبنان ينتظر وصول مساعدة مالية وإنسانية طارئة، من الكويت وقطر بعد مباحثات أجراها، مع قيادات هاتين الدولتين، رئيس مديرية الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم.

وذكرت الصحيفة، أن إبراهيم، زار قطر والكويت يومي 13 و 14 يوليو، بتكليف من رئيس الوزراء حسان دياب.

ونقلت الصحيفة، عن الجنرال إبراهيم قوله: "سيخصص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مبالغ مالية لدعم قطاعي الصحة والسياحة في لبنان".

من جانب آخر، سيزور وفد قطري بيروت في الأيام المقبلة، لتحديد حجم المساعدة الإنسانية الواجب تقديمها للسكان المحتاجين، ولدعم القطاع الزراعي في لبنان.

المصدر: تاس