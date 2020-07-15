البرلمان العراقي يفاتح الادعاء العام بشأن عقود وزارة الكهرباء منذ 2003

أعلن رئيس اللجنة التحقيقات المكلفة بالتدقيق في عقود وزارة الكهرباء العراقية، حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، مفاتحة الادعاء العام بشأن عقود وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى الآن.

وقال الكعبي، وهو نائب رئيس مجلس النواب، خلال مؤتمر صحفي، إن اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب، بالتعاون مع رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، ستجري لقاء مع ممثل الادعاء العام "بعد موافقة رئيس السلطة القضائية".

وأضاف أن "اللجنة التحقيقية ستلتقي وزير الكهرباء داخل الوزارة لوجود أموال طائلة هدرت في هذا القطاع دون جدوى، ولا يزال المواطن يعاني من سوء الخدمة منذ 17 عاما".

وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.

المصدر: RT