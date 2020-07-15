وزير الدفاع المصري يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تطورات الأوضاع في المنطقة

أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع المصري محمد زكي عقد لقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن وزير الدفاع المصري ناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما تطرق اللقاء لبحث جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة كذلك ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة ومكافحة الإرهاب.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بالمسؤول العسكري الأمريكي وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

المصدر: RT