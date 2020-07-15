العراق يسجل 2110 إصابات و87 وفاة بكورونا خلال الٰـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2110 إصابات و87 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة: "تم فحص 15185 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 728737 نموذجاً".

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وأضاف: "كما تم تسجيل 1839 حالة شفاء خلال المدة ذاتها".

وبلغ مجموع الإصابات في العراق حتى الآن 83867 إصابة، كما بلغ مجموع الوفيات 3432، بينما حالات الشفاء بلغت 52621.

وسجل العراق أمس 2022 إصابة و95 حالة وفاة.



المصدر: RT