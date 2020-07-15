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سفير مصر في أديس أبابا يكتب أول رسالة من كلمة واحدة فقط بعد عودة الإنترنت في إثيوبيا

أخبار العالم العربي

سفير مصر في أديس أبابا يكتب أول رسالة من كلمة واحدة فقط بعد عودة الإنترنت في إثيوبيا
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سفير مصر في إثيوبيا
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كتب سفير مصر في أديس أبابا أول رسالة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد عودة الإنترنت في إثيوبيا بعد انقطاعه على إثر الاحتجاجات في البلاد.

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وكتب السفير المصري، أسامة عبد الخالق، رسالة من كلمة واحدة هي "أون لاين"، في إشارة إلى عودة مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا للعمل، وأنه عاد مرة أخرى لاستخدام الإنترنت بعد انقطاعه.

وكانت أحدث موجة من الاضطرابات بإثيوبيا قد بدأت في 29 يونيو الماضي عقب مقتل المغني هاشالو هونديسا، ما تسبب في اندلاع احتجاجات دامية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 239 شخصا، واعتقال 5 آلاف، مما دفع السلطات لقطع الإنترنت عن البلاد.

المصدر: RT

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