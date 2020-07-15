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بوتين ومحمد بن زايد يناقشان الأزمة الليبية

أخبار العالم العربي

بوتين ومحمد بن زايد يناقشان الأزمة الليبية
Reuters
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي عهد أبوظبي، آل نهيان، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، تطورات الوضع في ليبيا.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس الروسي وولي عهد أبوظبي، أكدا خلال المكالمة التي كانت بمبادرة إماراتية، على أهمية الحوار وتوحيد الجهود الدولية من أجل التوصل لتسوية دبلوماسية.

وقال الكرملين في بيان صحفي: "جرى تبادل الآراء بشأن الوضع في ليبيا، وتم التأكيد على ضرورة استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين وتوحيد الجهود الدولية من أجل تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الليبية. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات".

المصدر: نوفوستي

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