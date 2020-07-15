محتجون عراقيون يُحاصرون جلسة مجلس الوزراء في البصرة (فيديو)

حاصر محتجون في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الوزراء العراقي التي عُقدت بفندق "شيراتون" في المدينة برئاسة رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي.

وأظهر مقطع فيديو وجود العشرات من المحتجين حول الفندق، رافعين شعارات تُطالب بإقالة محافظ البصرة، أسعد العيداني، وتُندد بسوء الخدمات والفساد و"عدم تلبية مطالبهم".

والبصرة هي أول محافظة تُعقد فيها جلسة مجلس الوزراء في حكومة الكاظمي، كما شهدت في أوقات سابقة عقد جلسات لحكومات سابقة.

المصدر: RT