مع ترقب معركة "كبرى" حول سرت.. طرفا الصراع في ليبيا يتبادلان أسرى
Reuters
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ذكرت مصادر مقربة من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر أن تبادلا للأسرى تم اليوم الأربعاء مع القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وتأتي هذه الخطوة الإيجابية مع تأكيد الجانبيين في تصريحاتهما أن معركة سرت - الجفرة وشيكة ويمكن أن تندلع قريبا بين قواتهما.
وأفادت عدة مواقع مناصرة للجيش بأن الطرفين تبادلا بالتساوي 8 أسرى.
ونشر عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الأسرى التابعين للجيش الذين أطلق سراحهم في هذه العملية التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد.
المصدر: RT