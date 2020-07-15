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مع ترقب معركة "كبرى" حول سرت.. طرفا الصراع في ليبيا يتبادلان أسرى

أخبار العالم العربي

مع ترقب معركة
Reuters
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ذكرت مصادر  مقربة من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر أن تبادلا للأسرى تم اليوم الأربعاء مع القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

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وتأتي هذه الخطوة الإيجابية مع تأكيد الجانبيين في تصريحاتهما أن معركة سرت - الجفرة وشيكة ويمكن أن تندلع قريبا بين قواتهما.

وأفادت عدة مواقع مناصرة للجيش بأن الطرفين تبادلا بالتساوي 8 أسرى.

ونشر عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الأسرى التابعين للجيش الذين أطلق سراحهم في هذه العملية التي لم يكشف عن تفاصيلها بعد.

المصدر: RT

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