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مصطفى بكري لـ"أردوغان": "الجيش المصري مبيهزرش"

أخبار العالم العربي

مصطفى بكري لـ
Reuters
صورة أرشيفية
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حذر عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، من إقدام الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق بطرابلس على القيام بهجوم على مدينة سرت بدعم من القوات التركية.

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وقال بكري في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الثلاثاء، إن "أي هجوم على سرت سيعقبه تواجد قوات حفتر في طرابلس".

وأضاف: "الجيش الوطني الليبي (بقيادة حفتر) يتوقع هجوم تركي بمشاركة المليشيات الإرهابية خلال الساعات المقبلة"، وتابع: "لو فعلها أردوغان فعليه أن ينتظر الجيش الوطني الليبي في قلب طرابلس ومصراته".

وأوضح بكري: "إذا كان أردوغان لم يستوعب تصريحات الرئيس السيسي، فعليه أن يعيد قراءتها، وأن يدرك أن الجيش المصري مبيهزرش".

المصدر: RT

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