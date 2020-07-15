دعوة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات سرت والجفرة

طالب سعد عقوب، وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، برفع حالة الطوارئ القصوى بالمؤسسات الطبية في مدينتي سرت والجفرة.

ودعا وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والمستشفيات إلى رفع حالة الطواري القصوي بأقسام الإسعاف والطوارئ في سرت ومستشفى ودان والعافية بالجفرة .

كما دعا الوزير إلى "وضع خطة لتمديد العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020".

ولفت عقوب إلى أن هذه التوجيهات هي "في إطار سعي الحكومة الليبية لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت وما جاورها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة".

ورأى الوزير في حكومة شرق ليبيا أن "البلاد تمر بتحديات كبيرة ولابد من تضافر كافة الجهود"، داعيا أصحاب كافة المهن الطبية والطبية المساعدة إلى الالتزام الكامل بالتواجد في أماكن أعمالهم.

المصدر: RT