 
مباشر
عاجل
سبوتنيك: الجيش الليبي أخذ خطوات إستباقية في تأمين منطقة الجفرة – سرت بمنظومة S300

بعد الهجوم على الدورية الروسية التركية.. الجيش السوري يستهدف المسلحين جنوب وغرب إدلب

أخبار العالم العربي

بعد الهجوم على الدورية الروسية التركية.. الجيش السوري يستهدف المسلحين جنوب وغرب إدلب
Reuters Nour Fourat
مقاتلة للجيش السوري (أرشيف).
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/obc5

نفذ الجيش السوري سلسلة ضربات على أهداف لمسلحين في محاور ريف إدلب الجنوبية والغربية حددتها سابقا طائرات الاستطلاع الروسية، وذلك بعد هجوم على دورية روسية تركية في المنطقة.

إقرأ المزيد
المركز الروسي للمصالحة: مسلحو إدلب وراء استهداف دورية روسية تركية بعبوة ناسفة
المركز الروسي للمصالحة: مسلحو إدلب وراء استهداف دورية روسية تركية بعبوة ناسفة

وأفادت وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى مصدر ميداني، بأن الطيران الحربي السوري نفذ 8 غارات جوية مركزة استهدفت مقرات مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في محاور بلدات البارة وبنين ومحيط مدينة أريحا، ومناطق سيطرة مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" على أطراف تلال كباني بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، تزامنا مع رمايات مدفعية وصاروخية باتجاه جبل الزاوية والأربعين بريف إدلب الجنوبي.

وقال المصدر إن هذه الضربات "أتت بعد تحديد طائرات الاستطلاع الروسية لبنك أهداف معادية للتنظيمات الإرهابية توزعت بين آليات ومقرات تابعة لها على هذه المحاور، حيث أسفرت الغارات عن مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من الثلاثاء، عن تعرض دورية روسية تركية مشتركة لهجوم بواسطة عبوة ناسفة قرب مدينة أريحا جنوب إدلب مما أدى إلى إصابة 3 عسكريين روس و تركي واحد، مشيرة إلى أن المسلحين في منطقة إدلب هم من يقفون وراء هذا الاستهداف.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا