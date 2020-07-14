بعد الهجوم على الدورية الروسية التركية.. الجيش السوري يستهدف المسلحين جنوب وغرب إدلب

نفذ الجيش السوري سلسلة ضربات على أهداف لمسلحين في محاور ريف إدلب الجنوبية والغربية حددتها سابقا طائرات الاستطلاع الروسية، وذلك بعد هجوم على دورية روسية تركية في المنطقة.

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وأفادت وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى مصدر ميداني، بأن الطيران الحربي السوري نفذ 8 غارات جوية مركزة استهدفت مقرات مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في محاور بلدات البارة وبنين ومحيط مدينة أريحا، ومناطق سيطرة مسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان" على أطراف تلال كباني بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، تزامنا مع رمايات مدفعية وصاروخية باتجاه جبل الزاوية والأربعين بريف إدلب الجنوبي.

وقال المصدر إن هذه الضربات "أتت بعد تحديد طائرات الاستطلاع الروسية لبنك أهداف معادية للتنظيمات الإرهابية توزعت بين آليات ومقرات تابعة لها على هذه المحاور، حيث أسفرت الغارات عن مقتل وإصابة أكثر من 30 مسلحا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من الثلاثاء، عن تعرض دورية روسية تركية مشتركة لهجوم بواسطة عبوة ناسفة قرب مدينة أريحا جنوب إدلب مما أدى إلى إصابة 3 عسكريين روس و تركي واحد، مشيرة إلى أن المسلحين في منطقة إدلب هم من يقفون وراء هذا الاستهداف.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات