الصحة المصرية: تسجيل 73 حالة وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، تسجيل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4008.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي، إلى تسجيل 929 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 83930 حالة.

وذكرت أنه تم تأشير تعافي 569 حالات شفاء من المرض لتبلغ حصيلة المتعافين 25544.

وأعلنت مصر أمس الاثنين عن تسجيل 931 إصابة بـ"كوفيد 19"، ووفاة 77 مريضا.

المصدر: RT