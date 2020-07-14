مستشفى لعلاج السرطان بالعراق يحارب لمنع كورونا من الوصول للأطفال

خفض مستشفى البصرة التخصصي للأطفال، الذي يعالج السرطان، عدد المرضى المقيمين فيه إلى النصف، وذلك منذ شهر أيار الماضي بسبب خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال مديرالمستشفى علي العيداني، إنه يخوض معركة هدفها إبعاد الفيروس عن المرضى الصغار، مشيرا إلى أن المستشفى خصص جناحا خاصا للعزل مع إجراء الاختبارات الدورية على الموظفين.

Reuters

وتابع قائلا: "منذ شهر حزيران، ثبتت إصابة خمسة أطفال بالفيروس، بينهم طفل عمره ستة أشهر، توفي لأن جسده لم يقدر على احتمال مضاعفات المرض".

وأضاف: "إن عدد حالات الإصابة بين الأطفال لدينا حتى الآن هو 5 حالات جاءت من خارج المستشفى وليس من الداخل. ويعانون من مرض السرطان".

وذكر أن "مناعة أي مريض مصاب بالسرطان ضئيلة للغاية وقد تكون صفرا. لذا، إذا أصيب المريض بالفيروس، فسيتأثر بسرعة كبيرة. وسيواجه الكثير من المضاعفات والمشكلات وصعوبات التنفس التي تؤدي إلى الموت. وبالتالي، يجب أن نتخذ خطوة استباقية لتشخيص المرض بسرعة".

Reuters

Reuters

Reuters

ويكثف المستشفى من إجراءات النظافة والتعقيم ويحدد عدد الزائرين بزائر واحد فقط لكل طفل، وأصبح يعالج أعدادا أكبر من خلال العيادات الخارجية، علاوة على فحص الموظفين بشكل دوري.

وفيما يتعلق بالحد من أعداد المرضى في المستشفى، قال العيداني: "لقد بدأنا في إعداد قائمة بعدد المرضى الذين يستحقون البقاء في المستشفى والذين يحتاجون إلى العلاج. والمريض الذي يمكننا تأجيل دخوله إلى المستشفى، سنؤجله لبعض الوقت. نحن نهدف إلى تقليل عدد المرضى إلى الحد الذي قد يصل إلى 50 أو 60 في المائة مقارنة بالأيام السابقة".

المخاوف تحاصر آباء الأطفال وأمهاتهم.

وقالت عواطف محمد، وهي تجلس بجوار ابنتها إيمان البالغة من العمر أربعة أعوام، والتي تتلقى العلاج من سرطان الكلى: "اذا نصابت بفيروس كورونا راح تنتهي حالتها.. لازم تنقطع من الكيمياوي تبدأ علاج ثاني إذا فيروس كورونا يعني راح تجي الالتهابات أو شي الرئة لازم أخاف عليها يعني يكون لازم أخاف عليها".

Reuters

يذكر أن السرطان أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعا في العراق بحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية في عام 2019.

وتتفاقم المشكلة بفعل عدم المقدرة على الحصول على أدوية السرطان، وارتفاع أسعار علاجه، وضعف نظام الرعاية الصحية بشكل عام في العراق.

وتأسس مستشفى البصرة التخصصي للأطفال عام 2010 بدعم من مانحين أجانب، وخلال مدة 12 شهرا ماضية استقبل حوالي 2550 مريضا.

وسجل العراق 81757 إصابة بفيروس كورونا بما في ذلك 3345 وفاة حتى اليوم الثلاثاء.

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المصدر:رويترز