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الدفاع الروسية: تعرض بلدة في ريف اللاذقية لاستهداف صاروخي من قبل مسلحي "النصرة"

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الدفاع الروسية: تعرض بلدة في ريف اللاذقية لاستهداف صاروخي من قبل مسلحي
AFP Omar HAJ KADOUR
صورة من الأرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي "جبهة النصرة" قصفوا بلدة في ريف اللاذقية غربي سوريا.

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وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد عملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية من قبل مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.

المصدر: نوفوستي

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