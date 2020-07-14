السعودية تعلق على قرار "العدل الدولية" الداعم لموقف قطر في مسألة حظر الطيران

أعربت السعودية عن احترامها لقرار محكمة العدل الدولية الذي يرفض طعون دول مقاطعة قطر حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" بالنظر في قضية الحظر الجوي على الدوحة.

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وعبر سفير السعودية لدى هولندا، عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد، حسب بيان نشرته سفارته، "احترام المملكة العربية السعودية لقرار المحكمة"، إلا أنه أشار إلى أن بلاده "تود التوضيح أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني الإيكاو وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر".

وأصدرت محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، الثلاثاء، حكما يرفض طعون دول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بشأن عدم اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" النظر في الشكوى المرفوعة من قطر بناء على اتفاقية شيكاغو لعام 1944 من "حصارها" جوا منذ العام 2017.

وقال الحكم إن مجلس "الإيكاو" لم يخطئ عندما رفض طعون السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر بعدم اختصاصه النظر في طعونها حول قضية الحظر الجوي الذي تفرضه تلك الدول.

المصدر: RT