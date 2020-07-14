السودان يسلم تقريره النهائي حول مفاوضات سد النهضة للاتحاد الإفريقي 

أرسل السودان، اليوم الثلاثاء، تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن المفاوضات التي شارك فيها، إلى جانب مصر وإثيوبيا، حول قواعد ملف ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

إقرأ المزيد

وذكّرت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بأن التقرير تم إرساله عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى يوم 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الإفريقي. وبحسب "سونا" فقد شمل التقرير تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الإشارة الى التقدم المحدود الذي تم تحقيقه في القضايا العالقة، كما شمل مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.

ولفتت "سونا" إلى أن السودان أرفق مع تقريره أيضا "مسودة اتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث، وهو تحديث لمسودة الاتفاق التي كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة، التي جرت تحت مظلة مبادرة رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، في منتصف يونيو الماضي".

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يدعو رئيس جنوب إفريقيا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، القمة الإفريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الإفريقي وزعماء الدول الثلاث، للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.

ناصر حاتم

المصدر: RT