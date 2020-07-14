"الصحة" المصرية: 111 مريضا بكورونا فقط يعتمدون على أجهزة التنفس الصناعي

أعلن مستشار وزيرة الصحة المصرية للطوارئ، شريف وديع، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في مصر مستمر في الانخفاض منذ 10 أيام، واصفا ذلك بـ"المنحنى الممتاز".

وخلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، قال وديع إن هذا المؤشر يدل على أن المنظومة الصحية في البلاد على الطريق الصحيح.

وتابع المسؤول الصحي قائلا إن البروتوكولات العلمية المطبقة لعلاج الفيروس أسفرت عن "نتائج ممتازة"، وهناك تجاوب من قبل المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية، كما أن الإعلام يعمل على توعيتهم.

وأضاف وديع أن ما يحدث هو أمر مبشر للغاية، ولا يوجد أى مجال للتهاون، موضحا أن هناك 111 مريضا فقط على أجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل، وهذا أقل عدد منذ أشهر.

ناصر حاتم

المصدر: RT