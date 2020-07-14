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النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في حريق" خط المازوت" بطريق القاهرة الإسماعيلية

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النائب العام المصري يأمر بالتحقيق في حريق
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حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية
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أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة حريق "خط المازوت" بطريق القاهرة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء.

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وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان، إن فريقا من أعضائها انتقل لمعاينة مسرح الحادث، بينما انتقل فريق آخر لسؤال المصابين.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة ستعلن لاحقا ما ستسفر عنه التحقيقات.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت سابقا اليوم عن إصابة 12 مواطنا إثر حادث انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعالها على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وامتداد الاشتعال للطريق.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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