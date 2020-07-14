الكاظمي يُرقي رئيسا أركان الجيش ومكافحة الإرهاب إلى رتبة فريق أول ركن

أمر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية.

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وذكر بيان حكومي، أن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمرا ديوانيا بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية في جدول 14 يوليو لسنة 2020".

وأضاف أن "الكاظمي أصدر أيضا أمرا ديوانيا بترقية رئيس أركان الجيش، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، إلى رتبة فريق أول ركن".

وأصدر الكاظمي، أمس الاثنين، أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وهيئة المنافذ وجهاز مكافحة الإرهاب المستحقين.

المصدر: RT