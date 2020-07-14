نائبة عراقية بعد تعافيها من كورونا: اللهم نسألك الفشل لمن لا يرعى مصالح شعبه

أعلنت النائبة العراقية وحدة الجميلي، اليوم الثلاثاء، وصولها مرحلة الشفاء من فيروس كورونا بعد أسابيع من إصابتها بالمرض.

وقالت في تغريدة على حسابها في "تويتر": "اللهم لك الحمد حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تُحمد وتُعبد وتُشكر".

وأضافت "اللهم لك الحمد لشفائنا التام من فيروس كورونا ونسألك الشهادة لكل من توفي بسببها".

وتابعت الجميلي: "نسألك الشفاء لمن لا زال يعاني ومنهم أخي ونسألك الفشل لكل من لا يرعى مصالح شعبه".

المصدر: RT