كردستان العراق يتوقع وصول عدد الإصابات بكورونا مطلع 2021 إلى 120 ألفا

توقع وزير الصحة بإقليم كردستان العراق، سامان برزنجي، اليوم الثلاثاء، وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 120 ألف إصابة مطلع العام 2021.

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وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي: "من المرجح أن يسجل إقليم كردستان حتى فبراير من العام المقبل 119487 إصابة".

وأضاف أن "95589 مصابا ستكون الأعراض لديهم طفيفة، و7923 مصابا ستظهر لديهم أعراض شديدة، وستكون الحالة الصحية لـ 5974 شخصا حرجة".

وتابع برزنجي: "إذا ما تحققت هذه النبوءة فإن إقليم كردستان سيكون بحاجة إلى 6039 سريرا طبيا في آن واحد، إلى جانب إجراء 525724 فحصا بمعدل 2500 فحص يوميا، و716920 من معدات الوقاية الشخصية (PPE) بافتراض معالجة جميع المرضى في المستشفيات".

المصدر: RT