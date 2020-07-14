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مصر.. مواطنون ينقذون رجلا من الموت المحقق (فيديو)

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مصر.. مواطنون ينقذون رجلا من الموت المحقق (فيديو)
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نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو وصور للحظة قيام مجموعة من الشباب بإنقاذ مواطن من الموت المحقق، خلال الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء نتيجة انفجار خط بترول.

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مصر.. حريق هائل في طريق القاهرة الإسماعيلية (فيديو)
مصر.. حريق هائل في طريق القاهرة الإسماعيلية (فيديو)

ووثق أحد المواطنين اللحظات الأولى من الحريق الهائل، حيث ظهر خلال الفيديو شجاعة كبيرة من المتواجدين بجوار الحريق، بعد إنقاذهم لشخص من وسط النيران قبل أن كادت أن تلتهمه، ليتم نقله للجانب الآخر من الطريق وإبعاده.

وشب اليوم الثلاثاء، حريق ضخم نتيجة كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بنطاق دائرة قسم شرطة السلام وتصاعد الدخان في سماء العاصمة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل نتيجة كسر ماسورة مازوت في موقف العاشر بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والمباحث ورجال المرور لاتخاذ اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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