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الدفاع والأمن القومي المصري: تجاوز خط سرت الجفرة سيكون له موقف رادع ونستطيع الوصول لأبعد من طرابلس

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الدفاع والأمن القومي المصري: تجاوز خط سرت الجفرة سيكون له موقف رادع ونستطيع الوصول لأبعد من طرابلس
RT
السيسي مع قادة الجيش المصري قرب حدود ليبيا
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قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، النائب يحيى الكدواني، إن مصر حددت خطا أحمر في ليبيا إذا تجاوزته الميليشيات المسلحة فسيكون للقاهرة "موقف ردع دون تردد".

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وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الجيش المصري سيكون خلف القبائل الليبية وخلف الجيش الليبي للمساندة، مؤكدا أن مصر تستطيع الوصول إلى أبعد من طرابلس إلا أنها ملتزمة بالخط الأحمر سرت والجفرة.

ولفت، في الوقت نفسه، إلى أن مصر ترفض اللجوء للحل العسكري، ولن تلجأ إليه إلا للضرورة القصوى وهي قادرة على ردع أي قوة.

وأشار الكدواني، إلى أن مصر تعتبر الشعب الليبي امتدادا للشعب المصري وأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن مصر يهمها الحفاظ على مقدرات الشعب الليبي ومساندة إرادته لتحقيق الاستقرار.

وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر بيانا، يوم أمس الاثنين، رحب فيه بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول شرعية مصر للتدخل عسكريا في ليبيا، ودعا من خلاله القاهرة لاتخاذ "ما تراه" لحفظ أمن البلدين القومي.

المصدر: سبوتينك 

 

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