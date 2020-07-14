مصر للطيران تعلن إعادة تشغيل طائراتها إلى اسطنبول والخرطوم

أعلنت شركة "مصر للطيران" المصرية، بدء عودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، حيث أعلنت الشركة استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من الخرطوم واسطنبول ونيروبي وأنجمينا.

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وأوضحت الشركة أنها ستبدأ رحلاتها إلى مدينة الخرطوم عاصمة السودان بمعدل رحلة واحدة يوميا اعتبارا من الأحد الموافق 19 يوليو الجاري، وإلى اسطنبول التركية بمعدل رحلة واحدة يوميا اعتبارا من 1 أغسطس المقبل.

ونوهت بأن الطائرات ستتوجه أيضا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارا من 1 أغسطس 2020.

وكانت شركة "مصر للطيران"، قد أعلنت يوم 25 يونيو الماضي استئناف رحلاتها مرة أخرى إلى دبي وأبوظبي والشارقة، اعتبارا من الأول من يوليو الجاري.

المصدر: RT