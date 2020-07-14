المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا يعلن موقفه من الدعوة لتدخل مصر عسكريا

أكد المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا دعمه دعوة مجلس النواب إلى مصر للتدخل عسكريا في حال وجدت تهديدات من قبل القوات التركية وحكومة الوفاق الوطني للأمن القومي المصري والليبي.

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وقال رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، الشيخ السنوسي الزوي الحليق، في حديث لوكالة "سبوتنيك| الروسية، اليوم الثلاثاء: "نحن كالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا داعمون للبرلمان الليبي وللجيش الوطني الليبي وداعمون لوحدة ليبيا وللمصالحة الوطنية وداعمون لوقف إطلاق النار ولوحدة الصف وداعمون للمبادرة التي بادر بها عقيلة صالح لتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين".

وأضاف الحليق، المسؤول عن قطاع النفط والغاز والمياه في المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا: "بخصوص دعوة مجلس النواب لحكومة جمهورية مصر العربية، نحن بلا شك داعمون لهذه الدعوة ونؤيدها، ولكن إذا تطلب الأمر ذلك نطلب أن يكون تدخلا عربيا وليس تدخلا مصريا فقط، لأن قضية ليبيا قضية الوطن العربي وليست قضية مثال ليبيا ومصر وإنما قضية عربية وعاصمة عربية تحتل أمام الملء لذلك نطلب تدخل العرب بصفة عامة والجامعة العربية والدفاع المشترك العربي".

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ولفت الحليق إلى أن هناك وفدا رفيع المستوى من المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا سيلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس المقبل.

وقال: "غدا هناك وفد رفيع المستوى برئاستي من المشايخ والأعيان على مستوى ليبيا من الشرق والغرب والجنوب الشرقي والغربي، هذا الوفد سيتجه إلى مقابلة الرئيس المصري... للنقاش معه لتأكيد مطالب البرلمان الليبي".

وأوضح: "هذا الوفد يتكون من 50 شيخا على مستوى ليبيا وسيغادرون غدا الأربعاء من مطار بنينا الدولي في بنغازي الساعة 12، متجهين مباشرة إلى القاهرة واللقاء سيكون يوم الخميس والرجوع يوم الجمعة".

ونشر مجلس النواب الليبي، مساء أمس الاثنين، بيانا دعا من خلاله مصر إلى اتخاذ "ما تراه" لحفظ أمن البلدين القومي.

وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث سبق أن أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر داعما لقائد "الجيش الوطني الليبي" حفتر، عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي الداعم لحكومة الوفاق الوطني، التي تستعد بدورها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت.

المصدر: RT