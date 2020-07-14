محلل دولي يتحدث عن سبب تجمع المياه خلف "سد النهضة" بعد نشر صور من الأقمار الصناعية

كشف المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ويليام دافيسون، اليوم الثلاثاء، عن سر تجمع المياه خلف "سد النهضة" الإثيوبي بعد نشر صور للسد ملتقطة باستخدام الأقمار الصناعية.

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وقال المحلل لوكالة "أسوشيتد برس" إن الخزان المتضخم الذي التقطه القمر الصناعي "سينتينل -1" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 9 يوليو الجاري، يعتبر "تراكما طبيعيا للمياه خلف السد" خلال موسم الأمطار.

وتابع: "حتى الآن، على حد علمي، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا بالانتهاء من جميع أقسام البناء اللازمة لإكمال إغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في الخزان".

وأضاف أن إثيوبيا لم تتراجع عن الموعد المعلن لبدء حجز المياه وملء الخزان في منتصف يوليو الجاري، عندما يغمر موسم الأمطار النيل الأزرق.

وكانت وكالة "رويترز"، قد نشرت اليوم الثلاثاء، صورا غير مسبوقة عبر الأقمار الصناعية تظهر "سد النهضة" الإثيوبي ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

وجاء نشر الصور بعدما صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن الخط الأحمر فيما يخص ملف "سد النهضة" الإثيوبي، يتمثل في رؤية الدولة وقوع أي ضرر جسيم جراء "سد النهضة" على الأمن المائي لمصر والمصريين.

المصدر: وكالات