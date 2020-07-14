سوريا .. حالتا وفاة جديدتان بكورونا وارتفاع عدد المصابين

ارتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا إلى 439 بعد رصد 22 إصابة جديدة اليوم الثلاثاء.

وأفادت وزارة الصحة أيضا بتسجيل حالتي وفاة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات بكورونا إلى 21، كذلك أعلنت شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد المتعافين منه إلى 138.

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وتشهد البلاد منذ أيام تزايدا في حالات الإصابة بالفيروس مع رفع معظم الإجراءات الاحترازية التي سبق أن تم تطبيقها في البلاد.

وشهدت سوريا يوم أمس تسجيل أعلى رقم يومي للإصابات بلغ 23 إصابة.

المصدر: RT