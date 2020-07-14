السعودية تسجل عددا مضاعفا من الوفيات بكورونا في آخر 24 ساعة على أساس يومي

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 40 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو ضعف عدد الوفيات المسجلة أمس الاثنين.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 2692 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 7718 شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 177560.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الإصابات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 2852 إصابة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2692) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (40) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (7718) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (177,560) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/xJGC0oHMXT — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 14, 2020

المصدر: RT