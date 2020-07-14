 
مباشر

السعودية تسجل عددا مضاعفا من الوفيات بكورونا في آخر 24 ساعة على أساس يومي

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل عددا مضاعفا من الوفيات بكورونا في آخر 24 ساعة على أساس يومي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ob81

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 40 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو ضعف عدد الوفيات المسجلة أمس الاثنين.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 2692 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تعافى 7718 شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 177560.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في عدد الإصابات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 2852 إصابة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا