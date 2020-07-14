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مدير مستشفى جزائري يلقي بنفسه من الطابق الأول هربا من أهل متوف بكورونا

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مدير مستشفى جزائري يلقي بنفسه من الطابق الأول هربا من أهل متوف بكورونا
Reuters RB
مستشفى في الجزائر -أرشيف-
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اضطر مدير مستشفى "محمد بوضياف" بمدينة البويرة الجزائرية، جمال بوتمر، للقفز من الطابق الأول للمشفى، خشية من تعرضه لاعتداء من قبل أهل مريض توفي بكورونا.

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وأفاد موقع "البلاد" بأن أهل المتوفي طالبوا المدير بتسليمهم جثة فقيدهم قبل صدور نتائج التحاليل النهائية، وأمام الضغط الممارس عليه، قام المدير بالقفز من الطابق الأول خوفا من تعرضه للاعتداء من قبل أفراد العائلة الغاضبين.

وأضاف الموقع أن المدير نجا من الموت بأعجوبة، لكنه أصيب بكسور في أطرافه السفلى وجروح متفاوتة.

المصدر: "البلاد"

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