بعد إلغائها بسبب كورونا .. الأسد يوجه بإقامة "دورة تكميلية" لطلاب الثانوية

وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، وزارة التربية لدراسة إمكانية إقامة دورة تكميلية لطلاب الشهادة الثانوية العامة لهذا العام.

وكانت وزارة التربية أعلنت إلغاء الدورة التكميلية لهذا العام بعد تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا، والتي أدى بعضها إلى وقف الدوام في المدارس، وتأجيل الامتحانات.

وأنهى طلاب الشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم اليوم.

وبدأت الامتحانات في 21 من الشهر الماضي وتقدم إليها أكثر من 251 ألف طالب وطالبة في المحافظات السورية كافة.

المصدر: RT