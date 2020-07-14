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لبنان.. ناشط يحاول رمي نفسه من أحد طوابق قصر العدل بعد محاولة توقيفه (فيديو)

أخبار العالم العربي

لبنان.. ناشط يحاول رمي نفسه من أحد طوابق قصر العدل بعد محاولة توقيفه (فيديو)
AFP
لبنان- صورة أرشيفية
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوى الأمن أوقفت الناشط، خالد الديك، داخل قصر العدل بطرابلس، عقب دخوله مع مجموعة من المحتجين، ما جعله يحاول رمي نفسه من الطابق الأول لبهو القصر.

وبحسب موقع "لبنان 24"، أظهر مقطع فيديو الناشط الديك وهو يحاول رمي نفسه من الطابق الأول داخل بهو قصر العدل بطرابلس، بعد محاولة توقيفه.

وبحسب المعلومات، فقد تمّ الإفراج عن جميع الشبان الذين دخلوا مع الديك، باستثنائه هو، حيث بقي قيد التوقيف. 

من جهتها، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ عناصر قوى الأمن تدخّلت وعملت على إفشال محاولة الديك رمي نفسه.

المصدر: لبنان 24

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