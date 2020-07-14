سائحة أجنبية تثير جدلا برقصها في ساحة مسجد قطري (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مثير للجدل لسائحة أجنبية ترقص في مسجد الذخيرة الأثري بقطر.

وتظهر الفتاة في بداية الفيديو وهي تحيي العرب، ثم تتجول بلباس مكشوف في ساحة المسجد، مع القيام بحركات راقصة متناغمة مع أنغام الموسيقى.

وانتقد ناشطون ما قامت به، معتبرين أنه استهزاء بحرمة المعالم الدينية، ومن غير المعقول السماح لها بذلك، مطالبين السلطات بمحاسبتها.

ولم يتسن لنا التأكد من صحة المقطع أو زمن ومكان تصويره، ولم يصدر عن السلطات القطرية أي رد رسمي بخصوصه.

المصدر: وكالات